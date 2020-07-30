"Маріуполь" оголосив про відставку Бабича і його тренерського штабу

Фото: Бабич - праворуч - і його представник тренерського штабу (fcmariupol.com)

Наставник працював з командою три сезони

Олександр Бабич і його тренерський штаб у складі Юрія Беньо, Олександра Лавренцова, Олександра Малахова і Володимира Белакова завершили роботу в "Маріуполі". Спеціаліст керував командою впродовж трьох сезонів.

Про це повідомляє офіційний сайт приазовців.

Під його керівництвом команда провела 101 матч. За цей період азовська команда повторила практично всі свої історичні максимальні досягнення.

Двічі "Маріуполь" досягав півфінальній стадії розіграшу Кубка України, двічі виходив у кваліфікацію Ліги Європи, і один раз займав четверту сходинку в чемпіонаті України.

Напередодні його команда програла "Колоса" у фіналі плей-офф УПЛ за Лігу Європи. Відразу після матчу тренер попрощався з командою.

Нагадаємо, раніше "Динамо" відправило у відставку Олексія Михайличенка і його тренерський штаб.

Новим наставником киян призначили румунського фахівця Мірча Луческу, який довгий час очолював принципового суперника киян - донецький Шахтар. У його штабі працюватимуть колишні гравці Олег Гусєв і Огнєн Вукоєвич.