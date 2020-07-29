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Визначився останній представник України у єврокубках

Київ, Середа 29 липня 2020 21:59
Визначився останній представник України у єврокубках
Фото: гравці "Колосу" (facebook.com/fckoloskovalivka)
Автор: Вера Олейник

"Колос" вперше в історії зіграє в Лізі Європи

Визначився останній, п'ятий, представник від України в єврокубках наступного сезону. Ним став "Колос", який у фінальній грі плей-офф УПЛ за путівку в Лігу Європи обіграв "Маріуполь".

Команди не змогли визначити найсильнішого за 90 хвилин, а в екстра-таймі вдалося повести в рахунку команді з київської області. На 95 хвилині Денис Антюх головою замкнув подачу Володимира Лисенка. "Маріуполю" до кінця поєдинку так і не вдалося відігратися.

Завдяки цій перемозі підопічні Руслана Костишина вперше у своїй історії зіграють в єврокубках. Команда почне виступи з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня, а матч - 17 вересня.

Варто зазначити, що для "Колоса" це дебютний сезон в УПЛ. Ще в минулому голу команда грала в Першій лізі.

Також путівку у другий за силою єврокубковий турнір завоювала бронзовий призер луганська "Зоря", яка потрапила у груповий етап, та четверта команда УПЛ чернігівська "Десна", що стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду.

Чемпіон України донецький "Шахтар" стартує в груповому раунді Ліги чемпіонів, а віцечемпіон - київське "Динамо" - в третьому кваліфікаційному раунді.

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