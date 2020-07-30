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"Мариуполь" объявил об отставке Бабича и его тренерского штаба

Мариуполь, Четверг 30 июля 2020 15:15
"Мариуполь" объявил об отставке Бабича и его тренерского штаба
Фото: Бабич - справа - и его представитель тренерского штаба (fcmariupol.com)
Автор: Вера Олейник

Наставник работал с командой три сезона

Александр Бабич и его тренерский штаб в составе Юрия Беньо, Александра Лавренцова, Александра Малахова и Владимира Белакова завершили работу в "Мариуполе". Специалист руководил командой на протяжении трех сезонов.

Об этом сообщает официальный сайт приазовцев.

Под его руководством команда провела 101 матч. За этот период азовская команда повторила практически все свои исторические максимальные достижения.

Дважды "Мариуполь" достигал полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Украины, дважды выходил в квалификацию Лиги Европы, и один раз занимал четвертую строчку в чемпионате Украины.

Накануне его команда проиграла "Колосу" в финале плей-офф УПЛ за Лигу Европы. Сразу после матча тренер попрощался с командой.

Напомним, ранее "Динамо" отправило в отставку Алексея Михайличенко и его тренерский штаб.

Новым наставником киевлян назначили румынского специалиста Мирча Луческу, который долгое время возглавлял принципиального соперника киевлян - донецкий Шахтер. В его штабе будут работать бывшие игроки Олег Гусев и Огнен Вукоевич.

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