"Динамо" відправило у відставку Михайличенка і його тренерський штаб

Фото: Олексій Михайличенко (fcdynamo.kiev.ua)

Київська команда ледь не провалила сезон

Київське "Динамо" звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. У відставку відправлені і його асистенти, Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов.

Про це мовиться у заяві столичного клубу.

Під керівництвом наставника команда виграла Кубок України та насилу посіла підсумкове друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-лізі. Відставання від лідера першості донецького "Шахтаря" склало рекордні 23 очки.

У повідомленні зазначається, що керівництво клубу та уболівальників не задовольняє поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах.

Підготовку до нового сезону "біло-сині" почнуть з новим тренерським штабом, про склад якого буде повідомлено пізніше.

До нового сезону «Динамо» готуватиме новий тренерський штаб



Футбольний клуб «Динамо»(Київ) висловлює щиру подяку головному тренеру Олексію Михайличенку та його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову.



Детальніше: https://t.co/A47P2HZ4XM pic.twitter.com/EUWlHSksPx — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 20, 2020

Нагадаємо, Михайличенко очолив "Динамо" в серпні минулого року. На цій посаді він змінив Олександра Хацкевича, під керівництвом якого "Динамо" втретє поспіль вилетіло з кваліфікації ЛЧ.

Михайличенко вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках. Він виграв з командою два чемпіонати, Кубок і Суперкубок України, а покинув свою посаду після вильоту команди з 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів від "Трабзонспора".