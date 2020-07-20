"Динамо" відправило у відставку Михайличенка і його тренерський штаб

Київська команда ледь не провалила сезон
Київське "Динамо" звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. У відставку відправлені і його асистенти, Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов.
Про це мовиться у заяві столичного клубу.
Під керівництвом наставника команда виграла Кубок України та насилу посіла підсумкове друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-лізі. Відставання від лідера першості донецького "Шахтаря" склало рекордні 23 очки.
У повідомленні зазначається, що керівництво клубу та уболівальників не задовольняє поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах.
Підготовку до нового сезону "біло-сині" почнуть з новим тренерським штабом, про склад якого буде повідомлено пізніше.
До нового сезону «Динамо» готуватиме новий тренерський штаб— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 20, 2020
Футбольний клуб «Динамо»(Київ) висловлює щиру подяку головному тренеру Олексію Михайличенку та його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову.
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Нагадаємо, Михайличенко очолив "Динамо" в серпні минулого року. На цій посаді він змінив Олександра Хацкевича, під керівництвом якого "Динамо" втретє поспіль вилетіло з кваліфікації ЛЧ.
Михайличенко вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках. Він виграв з командою два чемпіонати, Кубок і Суперкубок України, а покинув свою посаду після вильоту команди з 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів від "Трабзонспора".