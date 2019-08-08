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Маріуполь - АЗ: анонс матчу

Новини » Спорт    08.08.2019 - 10:21
Маріуполь - АЗ: анонс матчу
Фото: футболісти "Маріуполя" (facebook.com/mariupolfc)

Готуємося до першого поєдинку третього раунду відбору Ліги Європи

"Маріуполь" стартує в Лізі Європи домашнім матчем в рамках третього раунду кваліфікації проти голландського "АЗ Алкмаар". Трансляція розпочнеться о 20:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Фахівці не вірять в український клуб. Матч приазовців у 4 турі УПЛ перенесли через участь команди в єврокубку.

8 серпня 20:00
Одеса, стадіон "Чорноморець"

 

Маріупольська команда тільки починає свій шлях в нинішньому розіграші Ліги Європи. Минулого року клуб не зміг подолати третій раунд кваліфікації, двічі поступившись французькому "Бордо", подолавши перед цим шведський "Юргорден".

А ось голландський клуб грав на попередній стадії поточного турніру, де зустрічався зі шведським "Хеккеном". Гра в Нідерландах завершилася внічию - 0:0, а на виїзді АЗ здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.

У минулий уїк-енд були зіграні матчі першого туру чемпіонату Нідерландів, в якому алкмаарці на своєму полі розгромив "Фортуну" з рахунком 4:0.

 

Що стосується "Маріуполя", то команда Олександра Бабича вже зіграла два поєдинки в чемпіонаті України, стартувавши з поразки від дебютанта турніру "Колоса" (1:2). А ось свою першу перемогу в сезоні азовці здобули над ще одним представником України в єврокубках - "Олександрією" (2:1).

"Маріуполь" та АЗ ніколи не проводили очних матчів на офіційному рівні, тому сьогодні відбудеться їх дебютна зустріч. Проте алкмарці грали проти українських клубів і загалом провели вже сім поєдинків, загальна статистика на боці нідерландців.

У 2005 вони двічі подужали донецький "Шахтар" у Кубку УЄФА, у цьому ж турнірі виявились сильніше за "Дніпро". А от "Металісту" у 2011 році вдалось двічі зіграти у нічию. Однак нічого не змогли зробити з київським "Динамо" під керівництвом Олега Лужного. У 2010 ріці "біло-сині" двічі перемогли АЗ у груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, успіх "Маріуполя" у двоматчевому протистоянні з голландським клубом виведе команду на переможця в парі "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Плзень (Чехія).

УПЛ перенесла матч "Маріуполь" - "Динамо" на вересень Визначився суперник "Маріуполя" в третьому раунді відбору Ліги Європи
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