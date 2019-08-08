Мариуполь - АЗ: анонс матча

Фото: футболисты "Мариуполя" (facebook.com/mariupolfc)

Готовимся к первому поединку третьего раунда отбора Лиги Европы

"Мариуполь" стартует в Лиге Европы домашним матчем в рамках третьего раунда квалификации против голландского "АЗ Алкмаар". Трансляция начнется в 20:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Специалисты не верят в украинский клуб. Матч приазовцев в 4 туре УПЛ перенесли из-за участия команды в еврокубке.

8 августа 20:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Мариупольская команда только начинает свой путь в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В прошлом году клуб не смог преодолеть третий раунд квалификации, дважды уступив французскому "Бордо", преодолев перед этим шведский "Юргорден".

А вот голландский клуб играл на предыдущей стадии текущего турнира, где встречался со шведским "Хеккеном". Игра в Нидерландах завершилась вничью - 0:0, а на выезде АЗ одержал уверенную победу со счетом 3:0.

В минувший уик-энд были сыграны матчи первого тура чемпионата Нидерландов, в котором алкмаарцы на своем поле разгромил "Фортуну" со счетом 4:0.

Что касается "Мариуполя", то команда Александра Бабича уже сыграла два поединка в чемпионате Украины, стартовав с поражения от дебютанта турнира "Колоса" (1:2). А вот свою первую победу в сезоне азовцы одержали над еще одним представителем Украины в еврокубках - "Александрией" (2:1).

"Мариуполь" и АЗ никогда не проводили очных матчей на официальном уровне, поэтому сегодня состоится их дебютная встреча. Однако алкмарци играли против украинских клубов и в целом провели уже семь поединков, общая статистика на стороне голландцев.

В 2005 они дважды одолели донецкий "Шахтер" в Кубке УЕФА, в этом же турнире оказались сильнее "Днепр". А вот "Металлисту" в 2011 году удалось дважды сыграть вничью. Но ничего не смогли сделать с киевским "Динамо" под руководством Олега Лужного. В 2010 реке" бело-синие "дважды победили АЗ в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, успех "Мариуполя" в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).