Зеленский анонсировал увольнения из-за ситуации с водой в Марганце

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Важно также, что приняты премьер-министром необходимые решения по Марганцу и другим городам на Днепровщине. Позорная ситуация была из-за отсутствия воды там и очень медленной реакции на региональном уровне - в ведомствах, отвечающих за обеспечение водой. Ответственное лицо будет уволено", - подчеркнул глава государства.

Президент также сказал, что рассчитывает, что в областных и местных властях "будут не спать и значительно быстрее реагировать" на нужды украинцев.

"Время войны - это время работы 24 на 7", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, в Марганце и близлежащих громадах Днепропетровской области в результате аварии на водопроводе отсутствует обеспечение питьевой водой в течение нескольких дней подряд.

Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что в ситуации также виновна не полная и не своевременная реакция ответственных должностных лиц. Он также анонсировал "жесткие выводы в ближайшее время".