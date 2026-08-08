ua en ru
Сб, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Марганец снова с водой: премьер обратился к руководителям прифронтовых регионов

16:44 08.08.2026 Сб
2 мин
Премьер предупредил, что за резервные мощности отвечает каждый руководитель лично
aimg Валерия Абабина
Марганец снова с водой: премьер обратился к руководителям прифронтовых регионов Фото: В Марганце возобновили водоснабжение (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Марганце и окрестных общинах Днепропетровщины возобновили централизованное водоснабжение. Работы на аварийном участке завершены, а по итогам ситуации приняли кадровые решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого .

Ситуация с водоснабжением

Вода уже подана в Марганец, продолжается заполнение городских сетей. В Томаковской общине централизованное водоснабжение также восстановлено.

В других общинах вода поступает на насосные станции, откуда начинается подача в населенные пункты.

Выводы для региональных властей

Корецкий подчеркнул, что аварии случаются, однако реакция на них должна быть максимально быстрой, а люди должны видеть, что проблемы решаются оперативно.

"Председатели областей, городов и общин, особенно прифронтовых регионов, должны четко осознавать: помимо аварий, основной угрозой остается российский террор гражданской инфраструктуры", - отметил премьер.

По его словам, регионы должны обеспечить резервные мощности, исходя из худшего сценария, и это персональная ответственность руководителей. Правительство, в свою очередь, готово оказать всю необходимую поддержку.

Напомним, Марганец оставался без питьевой воды несколько суток из-за аварии на магистральном водопроводе. Корецкий тогда заявил, что причиной стала не только сама авария, но и неполная и несвоевременная реакция ответственных должностных лиц.

Из-за ситуации президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение ответственного лица.

Проблему осложняли и российские обстрелы 5 августа, которые привели к обесточиванию 126 тысяч семей в Днепропетровской области - в частности в Никополе, Марганце и Покрове.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сергей Корецкий Война в Украине
Новости
Украинские дроны поразили Ильский и Сызранский НПЗ, вспыхнули пожары
Украинские дроны поразили Ильский и Сызранский НПЗ, вспыхнули пожары
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом