В Марганце почти полсотни пострадавших после атаки дрона по автобусу

Атаки РФ по Украине с большим количеством пострадавших

В последнее время российские войска атакуют Украину, намереваясь зацепить большее количество гражданского населения.

Так, 13 апреля, в Вербное воскресенье, российская армия атаковала Сумы ракетами. Почти сразу стало известно о погибших. Из-за этой трагедии погибли около 35 людей, еще больше 120 были ранены.

А 4 апреля Кривой Рог дважды подвергся удару. Сначала по городу был выпущен "Искандер", а позже - дроны.Тогда погибли 20 человек, еще 68 получили ранения.

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