У Марганці майже півсотні постраждалих після атаки дрона по автобусу

Атаки РФ по Україні з великою кількістю постраждалих

Останнім часом російські війська атакують Україну, маючи намір зачепити більшу кількість цивільного населення.

Так, 13 квітня, у Вербну неділю, російська армія атакувала Суми ракетами. Майже одразу стало відомо про загиблих. Через цю трагедію загинули близько 35 людей, ще понад 120 були поранені.

А 4 квітня Кривий Ріг двічі зазнав удару. Спочатку по місту було випущено "Іскандер", а пізніше - дрони. Тоді загинули 20 людей, ще 68 дістали поранення.

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