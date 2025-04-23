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В Марганце почти полсотни пострадавших после атаки дрона по автобусу

Днепропетровская область, Среда 23 апреля 2025 15:37
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В Марганце почти полсотни пострадавших после атаки дрона по автобусу Фото: в Марганце 49 пострадавших после атаки дрона по автобусу 23 апреля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Марганце продолжает расти число пострадавших из-за дроновую атаку по автобусу в Марганце. Сейчас раненых уже 49.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"49 пострадавших... Это обновленная информация о последствиях российского удара по Марганцу", - рассказал он.

При этом, по данным Лысака, 31 человек госпитализирован.

"Четверо - по двое мужчин и женщин - в тяжелом состоянии", - отметил глава ОГА.

Атаки РФ по Украине с большим количеством пострадавших

В последнее время российские войска атакуют Украину, намереваясь зацепить большее количество гражданского населения.

Так, 13 апреля, в Вербное воскресенье, российская армия атаковала Сумы ракетами. Почти сразу стало известно о погибших. Из-за этой трагедии погибли около 35 людей, еще больше 120 были ранены.

А 4 апреля Кривой Рог дважды подвергся удару. Сначала по городу был выпущен "Искандер", а позже - дроны.Тогда погибли 20 человек, еще 68 получили ранения.

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