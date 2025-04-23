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У Марганці майже півсотні постраждалих після атаки дрона по автобусу

Дніпропетровська область, Середа 23 квітня 2025 15:37
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У Марганці майже півсотні постраждалих після атаки дрона по автобусу Фото: у Марганці 49 постраждалих після атаки дрона по автобусу 23 квітня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В Марганці продовжує зростати число постраждалих через дронову атаку по автобусу в Марганці. Зараз поранених вже 49.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"49 постраждалих… Це оновлена інформація щодо наслідків російського удару по Марганцю", - розповів він.

До того ж, за даними Лисака, 31 людина госпіталізована.

"Четверо - по двоє чоловіків і жінок - у важкому стані", - зазначив глава ОВА.

Атаки РФ по Україні з великою кількістю постраждалих

Останнім часом російські війська атакують Україну, маючи намір зачепити більшу кількість цивільного населення.

Так, 13 квітня, у Вербну неділю, російська армія атакувала Суми ракетами. Майже одразу стало відомо про загиблих. Через цю трагедію загинули близько 35 людей, ще понад 120 були поранені.

А 4 квітня Кривий Ріг двічі зазнав удару. Спочатку по місту було випущено "Іскандер", а пізніше - дрони. Тоді загинули 20 людей, ще 68 дістали поранення.

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