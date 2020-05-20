Україна підпише меморандум з МВФ у травні, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави зазначив, що може підписати закон про банки навіть сьогодні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом у травні. Він зазначив, що схвалить закон про банки найближчим часом.

Про це глава держави сказав у ході своєї прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз я підпишу банківський закон... Ми підпишемо цей меморандум. І я впевнений, що ми підпишемо його в травні місяці. Затягувати не можна. Банківський закон зараз до мене прийде, завтра чи після завтра. Можливо, сьогодні. Двері будуть відкриті до допомоги МВФ, за яку ми дуже сильно боролися", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше офіційний представник президента Юлія Ковалів заявила, що Україна розраховує отримати перший транш кредиту від нової угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) протягом тижня або двох, хоча загальний розмір програми все ще допрацьовується.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Денис Шмигаль сподівався отримати перший транш вже до кінця травня. За його словами, угода з МВФ дозволить уникнути дефолту. Як заявив глава НБУ Яків Смолій, обсяг 18-місячної програми Stand-by складе 5 млрд доларів.

Автор: Анастасия Светлевская