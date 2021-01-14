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Голова НБУ назвав головну умову для збереження макростабільності в Україні

Київ, Четвер 14 січня 2021 14:04
Голова НБУ назвав головну умову для збереження макростабільності в Україні
Автор: Олександр Білоус

Україна збереже стабільність лише за умови співпраці з МВФ

Фінансовий сектор проходить кризу з суттєвим запасом міцності. Ключовою умовою для збереження макростабільності в Україні залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це сказав голова Національного банку України (НБ) Кирило Шевченко під час міжнародної конференції The Central & Eastern European Forum 2021, повідомляє прес-служба НБУ.

"Україна увійшла у коронакризу у значно кращому стані, ніж це було під час світової фінансової кризи 2008 року. Зростання ВВП було стабільним, інфляція та дефіцит поточного рахунку були помірними, НБУ мав достатні резерви, а банківський сектор та державні фінанси були здоровими", - сказав Шевченко.

Як зазначив голова НБУ, у 2020 році інфляція потрапила до цільового діапазону НБУ +/- 1 в.п., міжнародні резерви у 2020 році сягнули восьмирічного максимуму - 29,1 млрд доларів Крім того, падіння ВВП виявилося нижчим, ніч очікувалося. Якщо навесні прогнозувалося зниження ВВП на 6%, однак за даними Мінекономіки за 11 місяців падіння було не таким глибоким - 4,7%.

"Ключовою умовою для збереження макростабільності в Україні залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні перемовини з нашими партнерами тривають. Реалізація програми stand-by дасть змогу забезпечувати макроекономічну стабільність, необхідну для впевненого та безперервного відновлення української економіки", - резюмував голова НБУ.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 11 січня відновила роботу з першого перегляду програми Stand-By для України. Робота буде продовжена в дистанційному режимі.

Міністерство фінансів розраховує отримати кошти чергового траншу за програмою Міжнародного валютного фонду у березні 2021 року. Поки що мова йде про 700 млн доларів.

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