RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Ман'ямі розбився військовий літак: повідомляється про 12 загиблих

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 червня неподалік сталеливарного заводу в місті Мандалай в М'янмі розбився військовий літак на борту якого перебувало 16 осіб. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 12 людей.

Про це повідомляє прес-центр пожежної служби міста Мандалай.

Як зазначають місцеві ЗМІ, літак прямував зі столиці Нейпьідо в місто Пьін Оо Луїн та, при здійсненні посадки, розбився приблизно в 300 метрах від сталеливарного заводу.

Відомо, що на борту знаходилося шість військовослужбовців, а також монахи, які повинні були бути присутніми на церемонії в буддійському монастирі.

За інформацією місцевої преси, пілоту та одному із пасажирів вдалося вижити. Їх доставили у військовий госпіталь.

"Повідомлень про жертв серед людей на землі не надходило", - додають у ЗМІ.

Що стало причиною трагедії поки не відомо.

Фото: з місця авіакатастрофи у М'янмі (facebook / theirrawaddy)

Раніше стало відомо, що у Тайвані зазнали катастрофи два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі. Аварія сталася під час тренувальної місії в окрузі Пінгтунг.

Також РБК-Україна писало, що на північному сході Лас-Вегаса в США розбився військовий літак. В результаті аварії загинула одна людина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України загибліавиакатастрофаЛітак