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В Маньяме разбился военный самолет: сообщается о 12 погибших

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 июня неподалеку сталелитейного завода в городе Мандалай в Мьянме разбился военный самолет на борту которого находились 16 человек. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек.

Об этом сообщает пресс-центр пожарной службы города Мандалай.

Как отмечают местные СМИ, самолет направлялся из столицы Нейпьидо в город Пьин Оо Луин и, при осуществлении посадки, разбился примерно в 300 метрах от сталелитейного завода.

Известно, что на борту находилось шесть военнослужащих, а также монахи, которые должны были присутствовать на церемонии в буддийском монастыре.

По информации местной прессы, пилоту и одному из пассажиров удалось выжить. Их доставили в военный госпиталь.

"Сообщений о жертвах среди людей на земле не поступало",- добавляют в СМИ.

Что стало причиной трагедии пока не известно.

Фото: с места авиакатастрофы в Мьянме (facebook / theirrawaddy)

Ранее стало известно, что в Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. Авария произошла во время тренировочного миссии в округе Пингтунг.

Также РБК-Украина писало, что на северо-востоке Лас-Вегаса в США разбился военный самолет. В результате аварии погиб один человек.

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