В Маньяме разбился военный самолет: сообщается о 12 погибших

Как отмечают местные СМИ, самолет направлялся из столицы Нейпьидо в город Пьин Оо Луин и, при осуществлении посадки, разбился примерно в 300 метрах от сталелитейного завода.

Известно, что на борту находилось шесть военнослужащих, а также монахи, которые должны были присутствовать на церемонии в буддийском монастыре.

По информации местной прессы, пилоту и одному из пассажиров удалось выжить. Их доставили в военный госпиталь.

"Сообщений о жертвах среди людей на земле не поступало",- добавляют в СМИ.

Что стало причиной трагедии пока не известно.

Фото: с места авиакатастрофы в Мьянме (facebook / theirrawaddy)