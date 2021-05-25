ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Лас-Вегасі розбився військовий літак, є загиблий

Новость на русском →
США, Вівторок 25 травня 2021 06:32
У Лас-Вегасі розбився військовий літак, є загиблий Фото: літак, що впав, належав, експлуатувався і пілотувався компанією Draken US(twitter.com/ians_) india
Автор: Даша Харченко

На північному сході Лас-Вегаса в США розбився військовий літак. В результаті аварії загинула одна людина.

Про це повідомляє CNN з посиланням на базу ВПС США.

На місці події знаходяться федеральні та місцеві служби швидкого реагування.

За даними телеканалу, співробітники поліції перекрили територію приблизно в 11 км на північний схід від центру Лас-Вегаса.

В результаті аварії загинула одна людина. Її ім'я поки не називається.

За даними військових, літак, що впав, належав, експлуатувався і пілотувався компанією Draken US, з якою був укладений контракт на забезпечення повітряної підтримки бази в Неллісі.

Нагадаємо, неподалік від французького Парижа розбився легкомоторний літак. В результаті трагедії загинули чотири людини.

Також в провінції Конья при виконанні навчального польоту розбився багатоцільовий літак NF-5 ВПС Туреччини. Пілот загинув.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі авиакатастрофа
NEWS
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
DAILY
Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям