У Ман'ямі розбився військовий літак: повідомляється про 12 загиблих

Сьогодні, 10 червня неподалік сталеливарного заводу в місті Мандалай в М'янмі розбився військовий літак на борту якого перебувало 16 осіб. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 12 людей.

Про це повідомляє прес-центр пожежної служби міста Мандалай.

Як зазначають місцеві ЗМІ, літак прямував зі столиці Нейпьідо в місто Пьін Оо Луїн та, при здійсненні посадки, розбився приблизно в 300 метрах від сталеливарного заводу.

Відомо, що на борту знаходилося шість військовослужбовців, а також монахи, які повинні були бути присутніми на церемонії в буддійському монастирі.

За інформацією місцевої преси, пілоту та одному із пасажирів вдалося вижити. Їх доставили у військовий госпіталь.

"Повідомлень про жертв серед людей на землі не надходило", - додають у ЗМІ.

Що стало причиною трагедії поки не відомо.

Фото: з місця авіакатастрофи у М'янмі (facebook / theirrawaddy)