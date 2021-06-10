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У Ман'ямі розбився військовий літак: повідомляється про 12 загиблих

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Ман'яма, Четвер 10 червня 2021 17:29
У Ман'ямі розбився військовий літак: повідомляється про 12 загиблих Фото: з місця авіакатастрофи у М'янмі (facebook / theirrawaddy)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 червня неподалік сталеливарного заводу в місті Мандалай в М'янмі розбився військовий літак на борту якого перебувало 16 осіб. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 12 людей.

Про це повідомляє прес-центр пожежної служби міста Мандалай.

Як зазначають місцеві ЗМІ, літак прямував зі столиці Нейпьідо в місто Пьін Оо Луїн та, при здійсненні посадки, розбився приблизно в 300 метрах від сталеливарного заводу.

Відомо, що на борту знаходилося шість військовослужбовців, а також монахи, які повинні були бути присутніми на церемонії в буддійському монастирі.

За інформацією місцевої преси, пілоту та одному із пасажирів вдалося вижити. Їх доставили у військовий госпіталь.

"Повідомлень про жертв серед людей на землі не надходило", - додають у ЗМІ.

Що стало причиною трагедії поки не відомо.

Фото: з місця авіакатастрофи у М'янмі (facebook / theirrawaddy)

Раніше стало відомо, що у Тайвані зазнали катастрофи два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі. Аварія сталася під час тренувальної місії в окрузі Пінгтунг.

Також РБК-Україна писало, що на північному сході Лас-Вегаса в США розбився військовий літак. В результаті аварії загинула одна людина.

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