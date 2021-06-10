В Маньяме разбился военный самолет: сообщается о 12 погибших
Сегодня, 10 июня неподалеку сталелитейного завода в городе Мандалай в Мьянме разбился военный самолет на борту которого находились 16 человек. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек.
Об этом сообщает пресс-центр пожарной службы города Мандалай.
Как отмечают местные СМИ, самолет направлялся из столицы Нейпьидо в город Пьин Оо Луин и, при осуществлении посадки, разбился примерно в 300 метрах от сталелитейного завода.
Известно, что на борту находилось шесть военнослужащих, а также монахи, которые должны были присутствовать на церемонии в буддийском монастыре.
По информации местной прессы, пилоту и одному из пассажиров удалось выжить. Их доставили в военный госпиталь.
"Сообщений о жертвах среди людей на земле не поступало",- добавляют в СМИ.
Что стало причиной трагедии пока не известно.
Фото: с места авиакатастрофы в Мьянме (facebook / theirrawaddy)
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Также РБК-Украина писало, что на северо-востоке Лас-Вегаса в США разбился военный самолет. В результате аварии погиб один человек.