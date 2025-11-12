ua en ru
Стиль без ошибок: Андре Тан про обувь, от которой стоит отказаться этой осенью

Среда 12 ноября 2025 12:22
Стиль без ошибок: Андре Тан про обувь, от которой стоит отказаться этой осенью Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные антитренды обуви на осень 2025. По его словам, от некоторых моделей в этом сезоне стоит отказаться, чтобы выглядеть стильно и современно.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Чоперы

Первое, что следует исключить из своего гардероба - это так называемые чопоры или байкерские сапоги. Если вы еще не купили их, этого делать не нужно.

По словам Танa, более актуальным выбором станут классические базовые сапоги-"козаки". Они универсальны, подходят практически к любому образу и остаются модными уже несколько сезонов.

Стиль без ошибок: Андре Тан про обувь, от которой стоит отказаться этой осеньюАндре Тан рассказал про антитренды обуви (скриншот)

Угги

Еще один антитренд этой осени- это угги. Раньше они пользовались огромной популярностью, однако сегодня их лучше оставить только для поездок на природу или коротких прогулок по городу.

Вместо этого дизайнер советует обратить внимание на более структурные модели: ботинки с аккуратной подошвой или лоферы. Классика, по словам Андре Танa, снова в моде и помогает создать элегантный образ.

Стиль без ошибок: Андре Тан про обувь, от которой стоит отказаться этой осеньюАндре Тан рассказал про антитренды обуви (скриншот)

Массивная и тракторная подошва

Третий антитренд - это массивная или тракторная подошва. Тан подчеркивает, что время громоздкой обуви прошло.

Этой осенью в тренде - элегантные, вытянутые силуэты без излишней массивности. Такая обувь делает образ более утонченным и подчеркивает стиль без излишней агрессивности.

Стиль без ошибок: Андре Тан про обувь, от которой стоит отказаться этой осеньюАндре Тан рассказал про антитренды обуви (скриншот)

Животный принт

Еще один нюанс, на который обращает внимание дизайнер - анималистичный или, как его еще называют, животный принт.

Яркие и вопиющие варианты могут выглядеть дешево и даже испортить дорогой лук. Поэтому лучше выбирать нейтральные, оптимальные решения, которые легко сочетаются с разными элементами гардероба.

Стиль без ошибок: Андре Тан про обувь, от которой стоит отказаться этой осеньюАндре Тан рассказал про антитренды обуви (скриншот)

Главное правило - комфорт и гармония

Андре Тан подчеркивает: главное в выборе обуви - это сочетание моды, комфорта и гармонии с вашим образом. Даже самая дорогая и стильная обувь не должна быть неудобной или диссонировать с вашим стилем.

