Суд заарештував Мангера

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мангера заарештували з заставою в майже 2,5 млн гривень

Шевченківський районний суд міста Києва заарештував голову Херсонської облради Владислава Мангера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insider.

Суд заарештував Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення застави. Сума застави - 2 млн. 497 тисяч гривень. Сторона звинувачення в своєму клопотанні просила для Мангера арешт без права застави. Суддя Олександр Кипчарський зачитав рішення на четверту добу судових засідань.

Відзначимо, суддя проголосив рішення о 2:58 годин вночі 15 лютого. Мангера забрали з суду і поправили в СІЗО.

Адвокат Дмитро Ільченко після завершення засідання зазначив, що у Мангера немає таких коштів.

"Ми будемо залучати позикові кошти. В тому числі я позичу Владиславу Мангеру. А також будемо звертатися до тих, хто обіцяв допомогу", - сказав адвокат.

Нагадаємо, прокуратура просила обрати для Мангера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня без застави. Звинувачення вважає, що Мангер може переховуватися від правосуддя. За даними слідства, за останні роки він перетинав кордон України 112 разів, а його сім'я володіє будинком у Відні.

Слід зазначити, що 3 березня закінчується строк досудового розслідування у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Потім розслідування може бути продовжено, тоді продовжать і термін запобіжного заходу.

11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозру голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.