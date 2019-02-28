Мангер не з'явився в суд навмисно, - адвокат

Адвокат наголосила, що необхідно було вжити заходи для доставки Мангера в суд

Адвокат потерпевших в деле по убийству Екатерины Гандзюк Евгения Закревская заявила, что подозреваемый Владислав Мангер намеренно явился в Киевский апелляционный суд 28 февраля. Об этом после заседания суда заявила представитель потерпевшей стороны Евгения Закревская, сообщает РБК-Украина.

Она подчеркнула, что полноценное заседание в Киевском апелляционном суде сегодня не состоялось и заявила, что оно было сорвано умышленно.

"Не имеет права подозреваемый выбирать, куда ему ходить. Я считаю, что прокурор был недостаточно настойчив на заседании. Я считаю, что надо было принимать меры для доставки в суд. То, что мы сейчас наблюдаем - это потакание подозреваемому", - сказала Закревская.

Закревская отметила, что срок меры пресечения у Владислава Мангера истекает 3 марта.

По ее словам, рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения Мангеру в Шевченковском суде состоится 4 марта.

"Не всем подозреваемым предъявлены подозрения сейчас, я считаю", - добавила Закревская.

Напомним, в Киевском апелляционном суде сегодня, 28 февраля, отложили рассмотрение апелляционных жалоб в отношении подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера на 1 марта на 12:00.

Отметим, что Мангер в Киевский апелляционный суд сегодня не прибыл. Сторона защиты заявила, что не знает, где находится Мангер. Сторона обвинения также заявила, что не знает о его местонахождении.