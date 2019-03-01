Мангер прибув до апеляційного суду

Суд почав розгляд апеляції сторони обвинувачення і захисту

В Киевский апелляционный суд уже прибыл подозреваемый в заказе убийства Екатерины Гандзюк - Владислав Мангер. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По состоянию на 12:15, судебное заседание началось. Суд рассматривает апелляции прокуратуры и защиты на избранную ранее меру пресечения Мангера. Дело будет слушать коллегия судей : Ященко, Рыбак и Росик.

На судебное заседание явились защитники Владислава Мангера и представители стороны обвинения.

Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Ранее РБК-Украина писало, что активисты зажгли под судом файеры и принесли баннер с надписью: "Убийцы Гандзюк должны сесть".

Возле здания суда и на этаже находятся правоохранители, они проводят детельний осмотр вещей посетителей.

Напомним, вчера Мангер не прибыл на заседание, поэтому рассмотрение апелляционных жалоб в отношении подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера отложили на 1 марта на 12:00.

Отметим, в Шевченковском райсуде Киева, где должны продолжать Мангеру меру пресечения, подозреваемый присутствовал. Однако заседание также перенес рассмотрение на 1 марта.