Маневр Залужного: Готов ли "Железный генерал" бросить вызов Зеленскому

После резонансного интервью Валерия Залужного агентству Associated Press украинский политикум накрыла новая волна разговоров о его политическом будущем. Но в окружении Залужного отрицают создание каких-либо предвыборных штабов.
РБК-Украина выяснило, действительно ли "железный генерал" готовит прыжок в большую политику и что стоит за его резкими заявлениями.
Главное:
Главным триггером для очередного витка разговоров о политическом будущем бывшего главкома стало интервью Залужного для Associated Press. В нем он впервые открыто заявил о вмешательстве политического руководства в планирование контрнаступления 2023 года и вспомнил об обысках СБУ в своем командном центре еще в начале полномасштабной войны.
В команде Зеленского это выступление восприняли как "фальстарт" политической кампании. Одной из версий, о которой в частности говорят источники в президентской команде, является то, что Залужного "накрутили" оппозиционные силы, убедив, что выборы будут уже скоро.
Другая распространенная в кулуарах версия Залужный решил сыграть на опережение, узнав о планах по поводу своего увольнения с должности посла, или же наоборот, хотел эту отставку спровоцировать, чтобы развязать себе руки.
Однако источники в окружении Залужного категорически отрицают все эти версии. Их объяснение медийной активности экс-главкома – постоянные информационные атаки на него в медиа и необходимость как-то на них реагировать.
Несмотря на активные слухи о формировании "партии Залужного", реальных признаков существования штаба нет. Собеседники в окружении генерала утверждают, что никаких "штабов" он не создает и таких планов не имеет.
При этом многие политические или бизнес-деятели пытаются спекулировать на имени Залужного, рассматривая его как трамплин к большой политике. Однако на сегодня его реальной "командой" остаются люди, с которыми он работает в посольстве, и армейские товарищи.
Конфликт между Зеленским и Залужным, который начался еще во время пребывания последнего в должности главкома, никуда не исчез. Если раньше причиной были разные взгляды на стратегию войны, то теперь – политическая ревность. На Банковой уверены, что Залужный ведет себя не как посол или генерал, а именно как политик.
При этом Залужный в первом туре показывает сопоставимый с президентом результат, а во втором – обходит Зеленского.
Зеленский публично дистанцируется от споров, заявляя, что сейчас "не время для политики". "С ним были попытки поговорить и до публикации, чтобы узнать, что именно им движет и что он имеет в виду", – сказал РБК-Украина собеседник в президентском окружении.