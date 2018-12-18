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"Манчестер Юнайтед" звільнив Моурінью з посади головного тренера

Новини » Спорт    18.12.2018 - 11:59
"Манчестер Юнайтед" звільнив Моурінью з посади головного тренера
Фото: Жозе Моурінью (manutd.com)

Ім'я виконуючого обов'язки наставника буде названо найближчим часом

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью покинув свій пост. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Клуб побажав португальському фахівцеві успіхів у подальшій роботі. Задзначається, що найближчим часом буде оголошено про призначення виконуючого обов'язки наставника до кінця сезону, в той час як клуб починає пошук нового тренера.

Наразі "Манчестер Юнайтед" розташовується на 6 сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи в активі 26 очок.

Моурінью очолив МЮ влітку 2016 року і за два з половиною роки біля керма команди виграв з нею три трофеї - Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Лігу Європи. Раніше фахівець також працював в "Порту", "Челсі", "Інтері" та мадридський "Реал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французький фахівець Зінедін Зідан може очолити "Манчестер Юнайтед" в разі відходу Моурінью.

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