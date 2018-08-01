Зідан може очолити "Манчестер Юнайтед" в разі відходу Моурінью

Француз може стати наступником португальського наставника

Французький фахівець Зінедін Зідан знаходиться першим у списку кандидатів на посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед" в разі відходу португальця Жозе Моурінью. Про це стверджує The Sun.

Як пише газета, керівництво клубу незадоволене виступом команди в передсезонних матчах. Також боси МЮ стурбовані трансферної кампанією, яку проводить португалець. На їхню думку, придбання, вчинені в міжсезоння, навряд чи допоможуть виграти чемпіонат Англії в сезоні 2018/19.

Зідан очолював "Реал" з 2016 по 2018 рік. Під його керівництвом команда ставала чемпіоном Іспанії, а також тричі вигравала Лігу чемпіонів. Після закінчення сезону 2017/18 він несподівано покинув свою посаду.

Чинний контракт Моурінью закінчується влітку 2019 року. 54-річний наставник очолив "Юнайтед" влітку 2016 року. За цей час португальський фахівець виграв Лігу Європи, Суперкубок Англії і Кубок ліги. Минулого сезону "Манчестер Юнайтед" залишився без трофеїв, а в АПЛ фінішував другим, відставши на 19 очок від чемпіона - "Манчестер Сіті".