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"Манчестер Юнайтед" затвердив Сульшера головним тренером команди

Новини » Спорт    28.03.2019 - 11:33
"Манчестер Юнайтед" затвердив Сульшера головним тренером команди
Фото: Уле Гуннар Сульшер (twitter.com/ManUtd)

Контракт з норвезьким фахівцем розрахований на три роки

"Манчестер Юнайтед" затвердив Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера команди. Про це повідомляється на сайті англійського клубу.

Нова угода з норвезьким фахівцем розрахована на три роки.

"Це робота, про яку я завжди мріяв. Я дуже радий мати шанс очолити клуб в довгостроковій перспективі", - зізнався наставник.

46-річний фахівець очолив англійську команду в грудні минулого року після звільнення Жозе Моурінью, проте його контракт був розрахований лише до кінця нинішнього сезону.

Під керівництвом Сульшера "Манчестер Юнайтед" провів у чемпіонаті Англії 13 матчів, в яких здобув 10 перемог, двічі зіграв внічию і лише одного разу програв.

Команда в Лізі чемпіонів вибила з турніру ПСЖ і вийшла в чвертьфінал єврокубка, але вилетіла з Кубка Англії, поступившись в 1/4 фіналу "Вулверхемптону". У чемпіонаті "Юнайтед" після 31 туру йде на п'ятому місці.

Нагадаємо, Моурінью може очолити клуб з чемпіонату Франції. У послугах португальського фахівця зацікавлені "Ліон" і "Монако".

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