"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с шестью футболистами

Фото: Уле Гуннар Сульшер (twitter.com/ManUtd)

Чистка состава станет самой масштабной для основы с 2015 года

"Манчестер Юнайтед" планирует серьезные изменения в составе. Как сообщает BBC, в летнее трансферное окно клуб может расстаться с шестью игроками.

По данным издания, это станет рекордным показателем за последние несколько лет. В последний раз из команды уходило столько игроков в 2015 году, когда пост главного тренера занимал Луи ван Гал.

Продажа такого количества футболистов позволит наставнику "красных дьяволов" Уле Гуннару Сульшеру рассчитывать на больший бюджет при усилении состава.

Наиболее вероятен уход Андера Эрреры, который уже согласился на переход ПСЖ, и Хуана Маты. У обоих полузащитников летом истекает контракт, и клуб по-прежнему не достиг с ними договоренности о продлении соглашений.

Клуб также хочет продать Алексиса Санчеса, однако потенциального покупателя может отпугнуть его высокая зарплата. Существует вероятность ухода и основного голкипера последних лет Давида де Хеа.

Норвежец возглавил МЮ в декабре после отставки Жозе Моуринью. В марте клуб подписал с ним полноценный контракт.