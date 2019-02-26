У "Манчестер Юнайтед" перед матчем АПЛ травмовано 10 гравців

Фото: Уле Гуннар Сульшер (twitter.com/manutd)

Уле Гуннар Сульшер кадрові проблеми

"Манчестер Юнайтед" кадрові проблеми перед матчем 28 туру чемпіонату Англії проти "Крістал Пелас". Як повідомляє Goal, з-за травм клуб втратив відразу десять гравців.

З різних причин в. про. головного тренера Уле Гуннар Сульшер не зможе розраховувати на Андера Ерреру, Хуана Мату, Джессі Лингарда, Маркуса Рэшфорда, Неманью Матіча, Антоні Марсьяля, Філа Джонса, Антоніо Валенсію, Маттео Дармиана і перспективного форварда Мейсона Грінвуда, якого тренери підводили до основного складу.

Еррера, Мата, Лингард і Рэшфорд отримали пошкодження в першому таймі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля" (0:0). При цьому Лингард травмувався, вийшовши на заміну замість Мати, а Рэшфорд змушений був залишитися на полі, оскільки ліміт замін був вичерпаний.

"Крістал Пелас" прийме "Манчестер Юнайтед" завтра, о 22:00 за київським часом. "Дияволам" вкрай потрібні 3 очки, якщо вони хочуть продовжити боротьбу за зону Ліги Чемпіонів.