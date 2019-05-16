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"Барселона" запропонувала Грізманну оклад менше, ніж в "Атлетіко"

Новини » Спорт    16.05.2019 - 11:55
"Барселона" запропонувала Грізманну оклад менше, ніж в "Атлетіко"
Фото: Антуан Грізманн (twitter.com/EuropaLeague)

Однак француз зможе більше заробити на спонсорських контрактах

"Барселона" запропонувала нападнику Антуану Грізманну, який раніше оголосив про відхід з "Атлетіко" після закінчення сезону, 5-річну угоду з зарплатою в розмірі 17 млн ​​євро на рік. Про це повідомляє L'Equipe.

У мадридському клубі француз заробляє 21 млн євро в рік. Таким чином, оклад футболіста знизиться на 4 мільйони, якщо він прийме рішення перейти в "Барселону".

Однак, як зазначається, футболіст зможе більше заробити в каталонському клубі на спонсорських контрактах.

З 1 липня поточного року відступні Грізманн за контрактом з "Атлетіко" скоротяться з 200 млн євро до 120 млн. З них 20% (24 млн євро) "матрацники" виплатять "Реал Сосьєдаду" - колишньому клубу футболіста.

Грізманн виступає в складі "Атлетіко" з 2014 року. За цей час він виграв з клубом Суперкубок Іспанії, Лігу Європи і Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ спробує перехопити Грізманна у "Барселони".

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