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Можливий відхід з "Барселони": Мессі та Гвардіола домовилися про зустріч

Субота 29 серпня 2020 14:55
Можливий відхід з "Барселони": Мессі та Гвардіола домовилися про зустріч
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)
Автор: Максим Зайченко

Головний тренер англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола домовився зустрітися з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі. Раніше футболіст заявив про бажання піти з клубу.

Про це повідомляє іспанська газета Marca.

За інформацією джерела, Гвардіола має намір поспілкуватися з Мессі з приводу переходу нападника в англійський клуб. Для цього іспанський тренер прибув до Барселони.

При цьому раніше стверджувалося, що володар шести "Золотих м'ячів" вже вирішив перейти в "Манчестер Сіті".

Відзначимо, що Мессі вже працював з Гвардіолою в період з 2009 по 2012 рік у "Барселоні". Цей період був одним з найкращих в історії клубу, кар'єрі тренера і самого гравця, який під керівництвом Гвардіоли щорічно вигравав нагороду найкращому футболістові планети.

Напередодні Мессі листом сповістив "Барсу" про намір покинути клуб. Він хоче скористатися опцією в контракті, що дозволяє розірвати угоду в односторонньому порядку в кінці кожного сезону, однак вона закінчилася в червні. Тепер контракт Мессі з "Барселоною" діє до 30 червня 2021 року

Сума відступних складає 700 млн євро, що більш ніж в три рази перевищує суму самого дорогого трансферу в історії футболу.

Мессі є вихованцем "Барселони" і найтитулованішим гравцем каталонців в історії.

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