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Мессі оголосив, що залишається в "Барселоні"

Барселона, П'ятниця 04 вересня 2020 19:43
Мессі оголосив, що залишається в "Барселоні"
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)
Автор: Вера Олейник

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі записав відеозвернення з приводу свого майбутнього в складі каталонського клубу. Аргентинець підтвердив, що залишається в команді ще на один сезон.

Про це повідомляє Goal.com.

"Я не був щасливий і хотів піти. Мені не дали цього зробити, тому я залишуся в клубі, щоб не починати судових розглядів. Керівництво клубу на чолі з Бартомеу - це катастрофа", - сказав Мессі.

Мессі повідомив клубу про своє бажання його покинути незабаром після вильоту "Барселони" від "Баварії" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з принизливим рахунком 2:8.

Однак керівництво каталонського клубу зайняло жорстку позицію і відмовилося відпускати футболіста менш ніж за 700 млн євро.

Капітан дограє до кінця контракту, щоб влітку 2021 року безперешкодно покинути каталонців в статусі вільного агента.

Головним претендентом на аргентинського футболіста є "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, раніше форвард заявив керівництву "Барселони", що не прибуде розташування клубу до початку чемпіонату Іспанії.

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