ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Через карантин: вболівальники влаштували низку сутичок у Порту перед фіналом Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Субота 29 травня 2021 14:45
Через карантин: вболівальники влаштували низку сутичок у Порту перед фіналом Ліги чемпіонів Фото: фанати "Ман Сіті" і "Челсі" влаштували бійки в Порту (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Перед фіналом Ліги чемпіонів в Порту вболівальники "Ман Сіті" і "Челсі" влаштували ряд зіткнень. Поліція була змушена втрутитися в конфлікт.

Про це пише Mirror.

Сутички сталися біля бару на березі річки Дору вчора ввечері. Удари завдавали вболівальники з обох сторін.

Ще одні сутички сталися з поліцією, коли правоохоронці примусово закривали бар 22:30. У Португалії діють обмеження через коронавірус.

Також Фанати "Ман Сіті" і "Челсі" зіткнулися на вулиці в центрі міста, коли вони поверталися в свої готелі після комендантської години о 22:30.

На відеозаписі з мобільного телефону, розміщеному в інтернеті, видно, як прихильники билися до того, як втрутилася поліція, щоб розігнати їх.

Нагадаємо, сьогодні в португальському Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020-2021. У вирішальному матчі зустрінуться два англійських клуби - " Манчестер Сіті "і"Челсі".

Раніше повідомлялося, що влада Португалії послабили правила безпеки щодо COVID-19 для тисяч англійських уболівальників, які прибувають в Порту на суботній фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт болельщики Ліга чемпіонів
NEWS
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна