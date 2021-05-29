Через карантин: вболівальники влаштували низку сутичок у Порту перед фіналом Ліги чемпіонів
Перед фіналом Ліги чемпіонів в Порту вболівальники "Ман Сіті" і "Челсі" влаштували ряд зіткнень. Поліція була змушена втрутитися в конфлікт.
Про це пише Mirror.
Сутички сталися біля бару на березі річки Дору вчора ввечері. Удари завдавали вболівальники з обох сторін.
Ще одні сутички сталися з поліцією, коли правоохоронці примусово закривали бар 22:30. У Португалії діють обмеження через коронавірус.
Також Фанати "Ман Сіті" і "Челсі" зіткнулися на вулиці в центрі міста, коли вони поверталися в свої готелі після комендантської години о 22:30.
На відеозаписі з мобільного телефону, розміщеному в інтернеті, видно, як прихильники билися до того, як втрутилася поліція, щоб розігнати їх.
https://t.co/i193URgJZl pic.twitter.com/D1qPWZFv6P- Олексій Лазуткін (@lazutkin_88) May 28, 2021
Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night...
For some reason it always ends up with chairs being lobbed about
Нагадаємо, сьогодні в португальському Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020-2021. У вирішальному матчі зустрінуться два англійських клуби - " Манчестер Сіті "і"Челсі".
Раніше повідомлялося, що влада Португалії послабили правила безпеки щодо COVID-19 для тисяч англійських уболівальників, які прибувають в Порту на суботній фінал Ліги чемпіонів УЄФА.