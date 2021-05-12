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Мамедов розповів, скільки дітей засудили за участь в конфлікті на Донбасі

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Київ, Середа 12 травня 2021 11:52
Мамедов розповів, скільки дітей засудили за участь в конфлікті на Донбасі Фото: заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі бойовики, починаючи з 2014 року, застосовують практику вербування і залучення неповнолітніх до складу незаконних збройних формувань (НЗФ) Російської Федерації. За цей період в Україні засудили 54 неповнолітніх за участь в НВФ.

Про це в інтерв'ю "Цензор.Нет" заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Він зазначив, що залучені в НВФ неповнолітні беруть участь і в бойових діях проти України.

"Країна-окупант через підконтрольні адміністрації фінансово підтримує військові табори і псевдопатріотичні клуби. Дітей тут готують до бойових дій і нав'язують їм ідеологію сепаратизму і "русского мира", в їх несформовані дитячі голови закладається ненависть до України", - повідомив Мамедов.

В Офісі генпрокурора відзначили, що вже встановлені два організатори даних злочинів, одному з яких оголошено підозру.

"У нас є інформація, що за весь період збройного конфлікту засуджено 54 неповнолітніх громадянина України за участь в НВФ РФ. Частина з них проходила навчання в таких ВПК, які в 2014-2015 роках виникали стихійно, а пізніше вже почали працювати централізовано. Це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права ", - пояснив Мамедов.

Він додав, що в матеріалах, переданих до Міжнародного кримінального суду (МКС), містяться факти про проведення з дітьми занять з тактики і стратегії військових дій, будовою сучасного стрілецької зброї.

"Дітей навчають, як застосовувати певні види піхотного озброєння - автомат Калашникова, ручні гранати", - зазначив Мамедов.

Також Мамедов повідомляв, що в результаті військового конфлікту на Донбасі загинули 34 дитини, близько 100 - отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу через підготовку дітей на Донбасі до бойових дій.

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