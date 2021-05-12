В Офісі генпрокурора повідомили, скільки дітей загинули через військовий конфлікт на Донбасі
На Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.
Про це в інтерв'ю "Цензор.Нет" повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
"У Луганській і Донецькій областях на цей час встановлена загибель 34 дітей, поранених - близько 100. Інвалідність отримали 18", - повідомив Мамедов.
За його словами, зараз понад 33 тисячі мають статус "Діти війни". Цей статус дає потерпілому можливість безкоштовного харчування в школі.
"Насправді, діти війни - це дуже трагічна і болюча проблема, яку ми вивчаємо в рамках нашої координації з правоохоронними органами. На лінії зіткнення проживають близько 37 тисяч дітей. Вже зараз потрібно думати, як вони будуть інтегровані в мирне життя", - зазначив заступник генпрокурора.
Мамедов заявив, що відповіді на ці питання міг би дати інструмент перехідного правосуддя. Його проект Концепції знаходиться на розгляді в офісі президента.
Нагадаємо, на початку квітня на Донбасі загинула дитина. Російські ЗМІ почали поширювати фейкові новини про те, що дитина загинула в результаті обстрілу українськими військовими. Однак пізніше Організація з безпеки і співробітництва в Європі з'ясувала, що причиною смерті дитини стала граната, яку активував його батько.
Раніше ЮНІСЕФ повідомляла, що тільки через міни на Донбасі загинули понад 40 дітей.