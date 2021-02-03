На Донбасі окупанти готують дітей до участі в боях. Україна порушила справу

На Донбасі бойовики через псевдопатріотичні клуби і військові табори готують дітей до участі в бойових діях. Прокуратура в Донецькій області порушила за даним фактом кримінальну справу.
Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.
Такі клуби діють на Донбасі з 2017 року. У них проходять підготовку діти від 10 до 17 років.
"Бойовики вчать підлітків стріляти з великокаліберної зброї і автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, які відбуваються, і вкладають в свідомість дітей вороже ставлення до України", - повідомили в прокуратурі.
Всього на окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема, так званих суспільно військово-патріотичного руху "Молода гвардія Донбасу", "Амазонки", "Патріот", "Бастіон" і "Степові Вовки".
"З початку збройного конфлікту в Донецькій області учасниками незаконних військових формувань Російської Федерації в протиправну діяльність залучено понад 100 дітей. Досудове розслідування триває", - додали в Офісі генпрокурора.
Фото: підготовка дітей у військових клубах Донецької області (gp.gov.ua)
Раніше РБК-Україна писало, що українські суди засудили близько 30 неповнолітніх, які воювали за бойовиків на Донбасі.