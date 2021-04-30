Малюська пояснив звільнення Антоненка з СІЗО: це така практика

За словами міністра, це нормальна практика, коли людину випускають з СІЗО після тривалого часу перебування там, якщо вина ще не була доведена.

"Безумовно, практика, що протягом певного часу (півтора року, два року, рік), якщо немає вироку, то людину потрібно випускати, якщо людина не становить загрозу суспільству. Очевидно суд переконався, що небезпеки немає, і вирішив замінити запобіжний захід", - сказав він.

Малюська зазначив, що зміна запобіжного заходу не означає, що Антоненко "невинуватий чи справа розвалюється", просто має бути "ліміт перебування людей в СІЗО". Він додав, що у разі доведення невинуватості Антоненко зможе отримати компенсацію.

"Є компенсація за необгрунтоване обвинувачення і за весь час утримання в ізоляторі йому може бути виплачена компенсація за його зверненням. Чим довше утримання - тим більша компенсація", - пояснив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Шевченківський райсуд Києва вирішив відправити Антоненка під цілодобовий домашній арешт. Вдома Антоненко повинен носити електронний браслет.

Разом з Антоненком у справі фігурують Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Нещодавно в МВС заявили, що нові докази у справі нібито підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

У передсвятковому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти розповідають, які наслідки для світу та України несе катастрофа через коронавірус в Індії, а також про те, чому змінили голову "Нафтогазу" та яким чином це може вплинути на країну. Крім того, підіймається тема розширення повноважень поліції. У студії присутні Юрій Вітренко, Антон Геращенко, Наталія Виноград, Олександр Данилюк та інші експерти.



Нагадаємо, у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" колишній телеведучий Роман Мідний, який минулого року повернувся до рідного Донецька, розповів про настрої місцевих жителів, про їхнє ставлення до війни з Україною, рівень життя і пропаганду.



Також Сергій Притула висловився про ситуацію на сході країни та настрої українців через провокації РФ на кордоні України.



Крім того, у минулому випуску програми Шустера експерти розбиралися, чому молодь зі сходу більше хоче емігрувати до інших країн, ніж молодь із заходу?



А ще перший президент України Леонід Кравчук розповів правду про відношення РФ до України.



Звісно ж, не обійшлося і без суперечок у прямому ефірі. Одна з них - між Сергієм Притулою і Юрієм Бойком.