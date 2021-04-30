Малюська объяснил освобождение Антоненко из СИЗО: это такая практика

По словам министра, это нормальная практика, когда человека выпускают из СИЗО после длительного времени пребывания там, если вина еще не была доказана.

"Безусловно, практика, что в течение определенного времени (полтора года, два года, год), если нет приговора, то человека нужно выпускать, если человек не представляет угрозу обществу. Очевидно суд убедился, что опасности нет, и решил заменить меру пресечения", - сказал он.

Малюська отметил, что изменение меры пресечения не означает, что Антоненко "невиновен ли дело разваливается", просто должен быть "лимит пребывания людей в СИЗО". Он добавил, что в случае доказательства невиновности Антоненко сможет получить компенсацию.

"Есть компенсация за необоснованное обвинение и за все время содержания в изоляторе ему может быть выплачена компенсация по его обращению. Чем дольше удержание - тем больше компенсация", - пояснил министр.

Напомним, сегодня Шевченковский райсуд Киева решил отправить Антоненко под круглосуточный домашний арест. Дома Антоненко должен носить электронный браслет.

Вместе с Антоненко в деле фигурируют Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Недавно в МВД заявили, что новые доказательства по делу якобы подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

В предпраздничном выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты рассказывают, какие последствия для мира и Украины несет катастрофа через коронавирус в Индии, а также о том, почему сменили главу "Нафтогаза" и каким образом это может повлиять на страну. Кроме того, поднимается тема расширения полномочий полиции. В студии присутствуют Юрий Витренко, Антон Геращенко, Наталья Виноград, Александр Данилюк и другие эксперты.



Напомним, в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" бывший телеведущий Роман Медный, который в прошлом году вернулся в родной Донецк, рассказал о настроении местных жителей, об их отношении к войне с Украиной, уровень жизни и пропаганду.



Также Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроениях украинцев из-за провокаций РФ на границе Украины.



Кроме того, в прошлом выпуске программы Шустера эксперты разбирались, почему молодежь с востока больше хочет эмигрировать в другие страны, чем молодежь с запада?



А еще первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал правду об отношении РФ к Украине.



Конечно же, не обошлось и без споров в прямом эфире. Одна из них - между Сергеем Притулой и Юрием Бойко.