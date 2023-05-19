Маляр о ситуации под Бахмутом: ВСУ снизили темпы продвижения, но отбивают все атаки

Она рассказала, что россияне сейчас пытаются продолжить оккупацию при помощи увеличения присутствия войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек. Также враг использует преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Маляр подчеркнула, что атаки россиян продолжаются ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают потери ВСУ.

В самом Бахмуте противник превращает здания в пепел, там остается только фундамент, который невозможно оборонять. При этом наши защитники удерживают в городе рубежи района "Самолет", который находится в западной части населенного пункта.

"В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции. Наши воины отражают все атаки врага на этом направлении", - рассказала Маляр.

По ее словам, военные Украины продолжают выполнять свои задачи, а именно: уничтожают врага, снижают вражеский наступательный потенциал и выигрывают время для других запланированных действий.

Актуальная ситуация в районе Бахмута

Стоит заметить, что в последнее время украинские чиновники и военные подтверждали информацию о том, что наши защитники прорвали позиции россиян на отдельных участках под Бахмутом.

При этом россияне, в частности основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, заявляли о бегстве солдат РФ в районе города.

В самом Бахмуте ситуация не такая положительная. Там враг продолжает незначительное продвижение, при этом украинские военные не прекращают оборонять город.

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