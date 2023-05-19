Маляр про ситуацію під Бахмутом: ЗСУ знизили темпи просування, але відбивають усі атаки

Вона розповіла, що росіяни намагаються продовжити окупацію за допомогою збільшення присутності військ на Бахмутському напрямку на кілька тисяч людей. Також ворог використовує перевагу у важкій артилерії та кількості снарядів.

Маляр підкреслила, що атаки росіян продовжуються ціною великих втрат, які незрівнянно перевищують втрати ЗСУ.

У самому Бахмуті противник перетворює будівлі на попіл, там залишається лише фундамент, який неможливо обороняти. При цьому наші захисники утримують у місті рубежі району "Літак", що знаходиться у західній частині населеного пункту.

"У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижено. Водночас ворогові не вдається повернути втрачені позиції. Наші воїни відбивають усі атаки ворога на цьому напрямку", - розповіла Маляр.

За її словами, військові України продовжують виконувати свої завдання, а саме: знищують ворога, знижують ворожий наступальний потенціал та виграють час для інших запланованих дій.

Актуальна ситуація у районі Бахмута

Варто зауважити, що останнім часом українські чиновники та військові підтверджували інформацію про те, що наші захисники прорвали позиції росіян на окремих ділянках під Бахмутом.

При цьому росіяни, зокрема засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, заявляли про втечу солдатів РФ у районі міста.

У самому Бахмуті ситуація не така позитивна. Там ворог продовжує незначне просування, при цьому українські військові не припиняють обороняти місто.

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