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Маляр рассказала о ситуации на фронте: под Бахмутом есть продвижение

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают свое наступление в районе Бахмута. Они достигли новых успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Ситуация на востоке

По словам чиновницы, на Купянском и Лиманском направлениях ситуация без изменений. Интенсивность боевых действий снизилась, если сравнивать с предыдущими неделями, но продолжаются постоянные вражеские обстрелы. При этом противник не отказывается от своих наступательных планов. 

Маляр рассказала, что безуспешные попытки наступления РФ были в районах Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. 

"На Бахмутском направлении - на северном фланге наши бойцы защищают от врага занятые ранее позиции.  На южном - мы наступаем. Бои продолжаются в районе Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки. Там есть продвижение вперед", - отметила Маляр. 

Ситуация на юге

В то же время, как отметила заместитель главы Минобороны, россияне пытались атаковать в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области. Они понесли тяжелые потери как в живой силе, так и технике. 

На Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступательную операцию и наносят значительные потери оккупантам, чем существенно снижают способность врага обороняться, добавила Маляр. 

"Освобождение" Андреевки

Напомним, сегодня Анна Маляр в своем Telegram написала о том, что украинские военные якобы освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района

Эту информацию быстро опровергли военные из 3 штурмовой бригады. Они отметили, что там идут тяжелые бои. 

После этого чиновница отредактировала свой пост. Она написала, что ситуация в районе населенного пункта “очень сложная”. 

 

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