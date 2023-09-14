UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маляр розповіла про ситуацію на фронті: під Бахмутом є просування

Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують свій наступ у районі Бахмута. Вони досягли нових успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

Ситуація на сході

За словами чиновниці, на Куп'янському та Лиманському напрямках ситуація без змін. Інтенсивність бойових дій знизилася, якщо порівнювати з попередніми тижнями, але продовжуються постійні ворожі обстріли. При цьому противник не відмовляється від своїх наступальних планів.

Маляр розповіла, що безуспішні спроби наступу РФ були у районах Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.

"На Бахмутському напрямку - на північному фланзі наші бійці захищають від ворога зайняті раніше позиції. На південному - ми наступаємо. Бої продовжуються в районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки. Там є просування вперед", - зазначила Маляр.

Ситуація на півдні

Водночас, як зазначила заступник голови Міноборони, росіяни намагалися атакувати у районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області. Вони зазнали тяжких втрат як у живій силі, так і техніці.

На Мелітопольському напрямку українські захисники продовжують наступальну операцію та завдають значних втрат окупантам, чим суттєво знижують здатність ворога оборонятися, додала Маляр.

"Звільнення" Андріївки

Нагадаємо, сьогодні Ганна Маляр у своєму Telegram написала про те, що українські військові нібито звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району.

Цю інформацію швидко спростували військові з 3 штурмової бригади. Вони зазначили, що там точаться важкі бої.

Після цього чиновниця відредагувала свій пост. Вона написала, що ситуація у районі населеного пункту "дуже складна".

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниДонецька областьБахмутВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ