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Череватый опроверг заявления оккупантов о "захвате" Бахмута: они далеки от этого

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Бахмут, Понедельник 03 апреля 2023 12:10
Череватый опроверг заявления оккупантов о "захвате" Бахмута: они далеки от этого Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Череватый подтвердил, что бои шли у здания городской администрации. После чего, как известно, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что россияне "взяли город юридически", поскольку боевики якобы готовятся вывесить российский триколор на администрации Бахмута.

Однако спикер Восточной группировки войск подчеркивает, что российские войска далеки от захвата Бахмута.

"Бахмут - украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", - заявил Череватый.

Напомним, руководитель Офиса президент Андрей Ермак также подтвердил, что украинские защитники продолжают удерживать оборону в Бахмуте.

Кроме того, украинские пограничники показали один из боев в Бахмуте и отметили, что продолжают находиться в городе.

В Минобороны отметили, что ситуация в Бахмуте очень напряженная, но оккупанты несут большие потери.

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