Маляр о левом береге Херсонской области: ведется определенная работа

"Все ожидания понятны по Левобережью Херсонской области. Некоторые подразделения имели определенные задачи, которые выполнили. Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом береге. Везде, где линия столкновения, временно оккупированные территории, мы выискиваем возможности вернуть их", - сказала она.

Маляр подчеркнула, что для успеха военные операции должны проходить в информационной тишине. Она призвала ее соблюдать.

При этом она также добавила, что даже сами военные иногда могут воспринимать тактический успех за стратегический. На самом же деле, по ее словам, информация о стратегических планах есть только у ограниченного количества людей.

"В разгар этой истории информационно была в командировке с теми подразделениями. Мы с военными общались на эту тему (левого берега Херсонской области, - ред.), так это та же история, как и по всей линии фронта. Есть большое желание освободить наши территории", - подчеркнула замминистра.

Что этому предшествовало

Ранее Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

При этом в Минобороны Украины позже опровергли информацию о якобы прорыве ВСУ.

Кроме того, ГУР сообщило, что бойцы-разведчики батальона "Шаман" провели рейд на левобережье Херсонской области и уничтожили подразделение ракетных войск россиян.

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