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Генштаб опроверг информацию о рейде ВСУ на левый берег Херсонской области

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Среда 09 августа 2023 11:28
Генштаб опроверг информацию о рейде ВСУ на левый берег Херсонской области Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Генштабе не подтверждают информацию о рейде и прорыве обороны Вооруженными силами Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на сейчас. Мы просим и обращаемся ко всем уже в который раз доверять только официальным источникам", - рассказала Маляр.

Что этому предшествовало?

Как писал Институт изучения войны (ISW), российские военные блогеры заявили о высадке украинских сил на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. По словам последних, наши воины прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

"Военкоры" утверждали, что российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" десантников из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами, чем и ослабило оборону в районе.

Уже к концу дня, 8 августа, "военные блогеры" утверждали, что Силы обороны покинули левый берег Днепра, а в ISW оценили нашу операцию как "ограниченный рейд".

Операция ГУР

В частности комментируя информацию о том, что наши разведчики недавно провели успешные операции на оккупированном левобережье, во время которых удалось уничтожить ракетное подразделение россиян, Маляр заявила: "Была поставлена одна из задач и она была выполнена". В то же время она не раскрыла дополнительных подробностей.

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