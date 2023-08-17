Маляр про лівий берег Херсонської області: ведеться певна робота

"Всі очікування зрозумілі щодо Лівобережжя Херсонщини. Деякі підрозділи мали певні завдання, які виконали. Ведеться певна робота, але не варто акцентувати саме на лівому березі. Скрізь, де лінія зіткнення, тимчасово окуповані території, ми вишукуємо можливості повернути їх", - сказала вона.

Маляр наголосила, що для успіху військові операції повинні проходити в інформаційній тиші. Вона закликала її дотримуватися.

При цьому вона також додала, що навіть самі військові іноді можуть сприймати тактичний успіх за стратегічний. Насправді ж, за її словами, інформація про стратегічні плани є лише в обмеженої кількості людей.

"В розпал цієї історії інформаційно була у відрядженні з тими підрозділами. Ми з військовими спілкувались на цю тему (лівого берега Херсонської області, - ред.), то це та ж історія, як і по всій лінії фронту. Є велике бажання звільнити наші території", - наголосила заступниця міністра.

Що цьому передувало

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

При цьому у Міноборони України пізніше спростували інформацію про нібито прорив ЗСУ.

Крім того, ГУР повідомило, що бійці-розвідники батальйону "Шаман" провели рейд на лівобережжі Херсонської області та знищили підрозділ ракетних військ росіян.

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