Инсайды и подтексты. Маляр рассказала о новой информационной атаке россиян о Бахмуте
Россия запустила очередную информационную атаку в отношении Бахмута. В частности, страна-агрессор распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по поводу обороны города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
Маляр рассказала, как выглядит российская технология:
- РФ запускает большое количество якобы инсайдерских данных о якобы противоречиях между военно-политическим руководством по поводу решений по Бахмуту. То есть о том, что вроде бы у президента Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского разные позиции относительно решений по городу, а это не так.
- Страна-агрессор дискредитирует лично Сырского.
- Россия придумывает политические подтексты военных решений.
- Захватчики пытаются показать, что они берегут своих, а украинское командование якобы не считается с жизнями. Хотя в действительности все наоборот. Об этом свидетельствует, в частности, соотношение погибших и тактика боевых действий.
Замминистра также объяснила цель распространения фейков:
- Посеять дискуссию в украинском обществе о том, стоит ли защищать Бахмут. РФ делает это путем вбросов о неважности этого направления. Однако, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов страна-агрессор в это привлекла - именно она считает это направление стратегическим.
- Посеять сомнение и недоверие к украинским военным решениям и людям, которые их принимают. По ее словам, в эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает.
Однако Маляр подчеркнула, что украинцы просто должны доверять решениям военных. Это их ответственность.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.
К тому же, украинский лидер поручил усилить оборону города.
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