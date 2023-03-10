Инсайды и подтексты. Маляр рассказала о новой информационной атаке россиян о Бахмуте

Россия запустила очередную информационную атаку в отношении Бахмута. В частности, страна-агрессор распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по поводу обороны города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.