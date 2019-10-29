ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем'єр-міністр Лівану подав у відставку через протести в країні

Новини » Політика    29.10.2019 - 17:02
Прем'єр-міністр Лівану подав у відставку через протести в країні
Фото: Саад Харірі (kremlin.ru)

Саад Харірі заявив, що його відставка - це відповідь на вимогу протестувальників

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі оголосив про відставку на тлі протестів, що охопили країну протягом двох тижнів. Про це повідомляє ВВС.

Він вирушив до президента країни Мішеля Ауну, щоб той задовольнив його прохання про відставку. Харірі заявив, що Ліван зайшов у глухий кут і потребує "шоку, щоб вийти з кризи".

"Протягом 13 днів ліванський народ чекав політичного рішення. Протягом цього періоду я намагався знайти вихід. Я в глухому куті. Я вирушаю у Палац Баабда, щоб подати президентові Ауну і всьому ліванському народу заяву про відставку уряду", - сказав він.

За словами Харірі, його відставка - це відповідь на вимогу протестувальників. Харірі і його адміністрація коаліції, раніше погодили план реформ, щоб спробувати заспокоїти протестувальників, однак протести продовжилися.

Нагадаємо, протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування мессенджерами, як WhatsApp для здійснення телефонних дзвінків. Збір повинен був складати в перерахунку 0,20 долара США в день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не припинилися.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі протестів, що уряд Лівану прийняв пакет реформ, яким планує заспокоїти демонстрантів. Зокрема планується скорочення зарплат міністрів і депутатів парламенту вдвічі.

У Лівані протестувальники заблокували головну автотрасу У Лівані тисячі демонстрантів утворили ланцюг національної єдності
Новини України Ливанпротестотставка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся