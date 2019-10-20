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У Лівані десятки тисяч людей вимагають відставки уряду

Новини » Політика    20.10.2019 - 22:20
У Лівані десятки тисяч людей вимагають відставки уряду
Фото: протести в Лівані (twitter.com/malakyassinee)

На тлі протестів населення партія "Ліванські сили" вийшла зі складу правлячої коаліції

В Лівані десятки тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи відставки уряду. Християнська партія "Ліванські сили" на тлі масових протестів 19 жовтня вийшла зі складу правлячої в країні коаліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Ми переконані в тому, що уряд не в змозі зробити необхідні кроки, щоб взяти ситуацію під контроль, тому ми вирішили закликати своїх міністрів до відставки", - сказав лідер партії Самір Джааджаа.

Демонстранти з радістю сприйняли звістку про вихід "Ліванських сил" з правлячої коаліції. У Тріполі мітингувальники запускали феєрверки. Вони закликали до виходу і інших партій правлячої коаліції та проведення дострокових виборів.

Нагадаємо, в аеропорту Барселони Ель-Прат сталися зіткнення між поліцією і протестуючими, які підтримують незалежність Каталонії. Вже 56 осіб звернулися за допомогою до медиків із-за отриманих в зіткненнях травм. Більшість поранених перебували в першому терміналі аеропорту. Чотирьом постраждалим знадобилася госпіталізація.

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