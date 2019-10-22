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У Лівані депутатам і міністрам удвічі зменшать зарплати

Новини » В світі    22.10.2019 - 06:29
У Лівані депутатам і міністрам удвічі зменшать зарплати
Фото: протести в Лівані (twitter.com/malakyassinee)

Керівництво Лівану хоче заспокоїти протестувальників реформами і скороченням зарплат посадовців

Уряд Лівану підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром Саадом Харірі, яким планує заспокоїти протестувальників, які беруть участь у масових акціях проти корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що ухвалені урядом заходи передбачають скорочення зарплат міністрів і депутатів парламенту вдвічі. Також планується закриття або об'єднання деяких державних установ.

Крім того, Харірі пообіцяв не запроваджувати нові податки наступного року.

За словами глави уряду, затвердженню пакета реформ сприяли саме масові акції протесту.

Утім, протестувальники у столиці країни Бейруті були незадоволені оголошеними Харірі реформами та вимагали відставки уряду, оскільки не довіряють кабінету міністрів. Запропоновані реформи учасники акцій назвали "знеболювальним".

Нагадаємо, протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про запровадження збору на користування месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не припинилися.

18 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пообіцяв громадянам під час телевізійного звернення покращення ситуації.

У Барселоні почалася акція протесту з повітряними кулями У Лівані десятки тисяч людей вимагають відставки уряду
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